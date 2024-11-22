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هآرتس: نتنياهو أحبط 3 مرات التوصل لصفقة "الأسرى"

06:15 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط 3 مرات على الأقل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن "الأسرى" خلال الأشهر الماضية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين عملوا مع نتنياهو اتهامهم له بأنه كان "لا يعرف حدودا وأصبح خائفا وسيجر الدولة إلى القاع".

كان موقع أكسيوس نقل عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين، أن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" تواجه أسوأ أزمة في تاريخها عقب الإخفاقات التي شهدتها خلال أحداث أكتوبر.

وأكد الضباط أن تعيين قائد جديد للوحدة لا يُعتبر كافيًا لمعالجة أوجه القصور وإعادة بناء قدراتها.

بنيامين نتنياهو نتنياهو أحبط 3 مرات صفقة الأسرى رئيس الوزراء الإسرائيلي
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