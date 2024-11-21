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زيلينسكي: بوتين يواصل تصعيد الحرب وضرب دنيبرو بصاروخ باليستي جديد

10:38 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ خطوة ثانية نحو تصعيد الحرب هذا العام، وذلك باستخدام صاروخ باليستي جديد في ضرب مدينة دنيبرو، إحدى أكبر مدن أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي في منشور له على منصة "إكس"، الهجوم بأنه "تصعيد خطير وواضح في نطاق ووحشية الحرب"، معتبرًا أنه "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة".

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا بدأت العام بخطوة تصعيدية أخرى، تمثلت في إشراك كوريا الشمالية بالحرب، بقوة لا تقل عن 11 ألف جندي.

وأضاف أن بوتين يتجاهل دعوات دولية، بما فيها الصين والبرازيل وأوروبا والولايات المتحدة، لوقف الحرب التي تجاوزت ألف يوم منذ بدايتها.

وأكد زيلينسكي أن "استخدام صاروخ باليستي يشكل دليلًا جديدًا على عدم اكتراث روسيا بالسلام"، مضيفًا أن بوتين يكذب بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى، إذ أكد أن أوكرانيا تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن بوتين لا يكتفي بإطالة أمد الحرب، بل "يبصق في وجه من يسعون بصدق لتحقيق السلام"، داعيًا العالم إلى رد فعل قوي.

وقال الرئيس الأوكراني: "الافتقار إلى ردود صارمة يشجع بوتين على التمادي".

واختتم زيلينسكي بالتأكيد على ضرورة أن "يشعر بوتين بثمن طموحاته"، مشددًا على أن تحقيق السلام الحقيقي لا يتم إلا من خلال القوة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف زعزعة الاستقرار المستمرة من قبل روسيا.

فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ضرب دنيبرو بصاروخ باليستي أوكرانيا
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