حال التوصل لأي اتفاق.. مسؤولون إسرائيليون يطالبون بحق ضرب حزب الله

وكالات

طالب مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، بحرية مهاجمة حزب الله اللبناني في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تعقيداً محتملاً في ظل وجود مبعوث أميركي كبير في المنطقة لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل تسعى إلى الاحتفاظ بحق الرد على أي "انتهاكات" يرتكبها حزب الله بموجب اقتراح وقف إطلاق النار، الذي سيبعد مقاتلي حزب الله والقوات البرية الإسرائيلية عن المنطقة العازلة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكانت هناك دلائل على حدوث تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قال حلفاء حزب الله في الحكومة اللبنانية إن الحزب استجاب للاقتراح بشكل إيجابي.

وأبلغ ساعر عشرات السفراء الأجانب في إسرائيل: "في أي اتفاق سنتوصل إليه، يجب أن نحتفظ بحريتنا في التصرف إذا كانت هناك انتهاكات.. سيتعين علينا أن نكون قادرين على التصرف في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم المشكلة".

من جهته قال كاتس، في اجتماع مع ضباط في الاستخبارات إن "شرط أي تسوية سياسية في لبنان" هو حق الجيش الإسرائيلي "في العمل وحماية مواطني إسرائيل من حزب الله".

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين وصل إلى إسرائيل وسيلتقي بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مساء اليوم، لإطلاعه على نتائج محادثاته في بيروت.

وحسب ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي، فإن هوكستين سيلتقي غدا برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية ولبنانية، فإن أجواء الاجتماع الثنائي بين المبعوث الأمريكي آموس هوكستين ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، كانت إيجابية وأفضل من الاجتماع الأول.