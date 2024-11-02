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خامنئي يهدد إسرائيل وأمريكا "برد ساحق" على الهجمات ضد إيران وحلفائها

12:09 م السبت 02 نوفمبر 2024

آية الله علي خامنئي

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دبي- (د ب أ)

هدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم السبت، بـ "رد ساحق" على الهجمات ضد إيران وحلفائها.

ويأتي تهديد آية الله علي خامنئي في وقت تتصاعد فيه تهديدات مسؤولي إيران بشن ضربة أخرى ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته الأخيرة على الجمهورية الإسلامية يوم 26 أكتوبر، والذي استهدف قواعد عسكرية ومواقع أخرى، وأودى بحياة خمسة أشخاص، على الأقل.

وقال المرشد الإيراني في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إيران: "بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران والأمة الإيرانية وجبهة المقاومة."

غير أن خامنئي لم يوضح توقيت الهجوم، أو نطاقه.

إيران علي خامنئي إسرائيل الولايات المتحدة أمريكا آية الله علي خامنئي
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