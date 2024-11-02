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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان

02:07 ص السبت 02 نوفمبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية تعرض بلدة دبين الواقعة جنوب لبنان لغارة إسرائيلية، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان وسط تصاعد حدة التوترات الحدودية في الآونة الأخيرة.

من جانبها، تتابع السلطات اللبنانية تطورات الأوضاع في المنطقة، وتكثف جهودها للحد من التصعيد، في حين لم تصدر الجهات الرسمية اللبنانية أو الدولية حتى الآن أي بيانات بشأن تفاصيل الخسائر أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان
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