إعلان

وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية"

كتب : أحمد جمعة

10:52 ص 20/01/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة INCOME للخدمات الهندسية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وبحسب بيان، أكد الوزير في مستهل الاجتماع على الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع القومي، مشددًا على أنه يمثل نقلة نوعية في مجالات الرعاية الطبية، البحث العلمي، والتدريب الطبي المتقدم، ويحتل أولوية قصوى ضمن أجندة عمل الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب تعزيز جودة التدريب السريري والأكاديمي للكوادر الطبية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتقدم في الأعمال الإنشائية مع شركة INCOME، مع التأكيد على حرص الشركة على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير التمويل المطلوب لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، مع تعزيز التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان مشروع مدينة العاصمة الطبية" العاصمة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
حوادث وقضايا

ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش
زووم

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش
كيف تؤثر المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على صحتك؟
نصائح طبية

كيف تؤثر المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على صحتك؟
"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
زووم

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
خصم 50% على الرسوم.. تسهيلات كبيرة لتراخيص المحال في الإسكندرية
أخبار المحافظات

خصم 50% على الرسوم.. تسهيلات كبيرة لتراخيص المحال في الإسكندرية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع
الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد