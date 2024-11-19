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رويترز: الأرجنتين تبلغ اليونيفيل بسحب قواتها من جنوبي لبنان

11:03 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الأرجنتين تبلغ اليونيفيل بسحب قواتها من جنوبي لبن

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وكالات
أفاد موقع تابع للأمم المتحدة بأن الأرجنتين تُعد واحدة من 48 دولة تشارك بقوات حفظ السلام في اليونيفيل، مع وجود ثلاثة جنود أرجنتينيين فقط حاليًا في لبنان.
وذكرت وكالة رويترز أن الأرجنتين أبلغت بعثتها في اليونيفيل بقرار سحب قواتها من جنوب لبنان.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) أن أربع إصابات وقعت في صفوف جنودها خلال استهداف منشآتها وقواتها في ثلاث حوادث منفصلة اليوم بجنوب لبنان.
وأوضحت اليونيفيل أن أربعة جنود من غانا أصيبوا جراء قصف استهدف قاعدتهم بصاروخ يُرجّح أن مصدره جهات غير حكومية داخل لبنان.

الأرجنتين اليونيفيل جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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