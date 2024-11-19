لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ميقاتي: أولويتنا وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان

02:42 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

نجيب ميقاتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "أولويتنا وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على أراضينا كافة".


وأضاف ميقاتي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، "نشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب".


وأشار إلى أن "هم الحكومة اللبنانية عودة النازحين إلى قراهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي للبلدات".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين: "أمامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع، وهذه لحظة اتخاذ القرار".


وأضاف هوكشتاين من بيروت، التي وصلها اليوم الثلاثاء لاستكمال مساعي التسوية بين حزب الله وإسرائيل، "ملتزمون ببذل ما بوسعنا للعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء هذا الصراع". وأكد أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "في متناول اليد"، وفق تعبيره.


ووصل المبعوث الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

نجيب ميقاتي لبنان رئيس الحكومة اللبنانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الروسي: أوكرانيا أطلقت 6 صواريخ "أتاكمز"على منطقة بريانسك الروسية

إعلان

إعلان

انفراد| ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟