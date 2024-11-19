ميقاتي: أولويتنا وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان

القاهرة- مصراوي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "أولويتنا وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على أراضينا كافة".



وأضاف ميقاتي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، "نشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب".



وأشار إلى أن "هم الحكومة اللبنانية عودة النازحين إلى قراهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي للبلدات".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين: "أمامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع، وهذه لحظة اتخاذ القرار".



وأضاف هوكشتاين من بيروت، التي وصلها اليوم الثلاثاء لاستكمال مساعي التسوية بين حزب الله وإسرائيل، "ملتزمون ببذل ما بوسعنا للعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء هذا الصراع". وأكد أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "في متناول اليد"، وفق تعبيره.



ووصل المبعوث الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.