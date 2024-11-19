خامنئی إلى الشعب اللبناني: نحن لسنا منفصلين عنكم نحن معكم

طهران- (د ب أ)

قال قائد الثورة الاسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني، "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد".

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء عن الخامنئي القول، في رسالة "إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم وسط الحرب": "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد. نحن نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم".

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني ردا على رسالة من السيد ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين في الفرق الجهادية ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني.