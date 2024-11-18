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استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب خان يونس

04:45 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهد 5 فلسطينين، صباح اليوم الاثنين، إثر قصف إسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

وصعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية في مناطق عدة من قطاع غزة، ورفعت من وتيرة القصف ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى أغلبهم في الشمال.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 111 قتيلا منذ فجر الأحد، منهم قرابة 70 قتيلا في شمال غزة.

من جانبه قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في غزة، إن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية بها العشرات من المدنيين النازحين، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواري.

واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إسرائيل بارتكاب "مجازر إبادة جماعية في غزة، مترجمة بذلك الدعم الأميركي العسكري والمالي والسياسي المتواصل لها".

وكان 10 فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أبو عاصي التي تؤوي عائلات نازحة في مخيم الشاطئ للاجئين، غرب مدينة غزة، السبت الماضي.

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