إعلان

خلال 24 ساعة.. 59 شهيدًا ومصابًا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

01:56 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

غارات إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في منطقة صور بجنوب لبنان، أمس الأحد، بحسب ما ذكرته الغد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الغارات الإسرائيلية على قرى قضاء صور اليوم أسفرت عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأحد، غارة أخرى على منطقة "مار الياس" في العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المستهدف من الغارة كان أحد قيادات حزب الله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هدف العملية هو محمود ماضي، رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.

وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، استشهاد جنديين وإصابة 2 آخرين بعد أن هاجمت إسرائيل موقعًا للجيش في بلدة الماري – حاصبيا بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية جنوبي لبنان لبنان بيروت الضاحية الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي: نحقق في سقوط صاروخ بإيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة