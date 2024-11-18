خلال 24 ساعة.. 59 شهيدًا ومصابًا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في منطقة صور بجنوب لبنان، أمس الأحد، بحسب ما ذكرته الغد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الغارات الإسرائيلية على قرى قضاء صور اليوم أسفرت عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأحد، غارة أخرى على منطقة "مار الياس" في العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المستهدف من الغارة كان أحد قيادات حزب الله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هدف العملية هو محمود ماضي، رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.

وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، استشهاد جنديين وإصابة 2 آخرين بعد أن هاجمت إسرائيل موقعًا للجيش في بلدة الماري – حاصبيا بجنوب لبنان