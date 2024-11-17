فرنسا وبريطانيا تسمحان لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية

وكالات

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن فرنسا وبريطانيا سمحتا لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب" بعيدة المدى لاستهداف عمق الأراضي الروسية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام أوكرانيا صواريخ "أتاشم" الأمريكية، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ضد روسيا.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وأن بايدن وافق على الطلب بعد أشهر من المناقشات مع كييف.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء قبل شهرين من تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، والذي كان قد أعلن عن نيته تقليص الدعم لأوكرانيا.

من جهة أخرى، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الخطوة، محذرًا من أن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية قد يعني تدخلًا مباشرًا لحلف الناتو في الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هذه التصريحات تعد "لعبًا بالنار" وقد تؤدي إلى عواقب خطيرة.