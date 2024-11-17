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اعتقال 3 أشخاص مشتبها بهم في إطلاق القنابل الضوئية على منزل نتنياهو

05:55 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن الأمن الإسرائيلي، اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، أفادت مساء السبت، أن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن موجودا في قيسارية بوسط البلاد، متحدثة عن حادث خطير.

وقالت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية "شين بيت" في بيان: إن قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذا الحادث الخطير.

وأضاف البيان: "يشكل الحادث تصعيدا خطيرا، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة".

كانت طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية، الشهر الماضي.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية وقتها، أن مكتب نتنياهو أكد أن الطائرة المسيرة أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك.

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