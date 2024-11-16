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"متهم بقضايا جنسية".. أزمة بشأن وزير الدفاع الأمريكي بإدارة ترامب

03:18 م السبت 16 نوفمبر 2024

بيت هيجسيث

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وكالات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعيد دراسة ملف ترشيح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع الجديد.

جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون محليون في ولاية كاليفورنيا، أن هيغسيث خضع في عام 2017، للتحقيق في اتهام بالاعتداء الجنسي في الولاية.

من جهة أخرى أكد محامي هيغسيث أن الشرطة لم تعثر على أي دليل على ارتكابه لأي مخالفة.

تخرّج بيت من جامعة برينستون، وحصل على درجة الدراسات العليا من جامعة هارفارد.
هو من قدامى المحاربين في الجيش الذي قام بجولات في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان.

نشأت صداقة بين ترامب وهيغسيث خلال ظهور ترامب المتكرر كضيف في البرنامج.

ألف كتاب "الحرب على المحاربين"، وظل الكتاب 9 أسابيع في قائمة أفضل الكتب مبيعا في نيويورك تايمز، بما في ذلك أسبوعين في المركز الأول.

يكشف الكتاب عن خيانة الجناح اليساري لمحاربي أمريكا، وكيف يجب على البلاد إعادة الجيش إلى "الجدارة والفتك والمساءلة والتميز" وفقا لترامب.

وأعلن ترامب ترشيح المذيع في قناة فوكس نيوز بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي في إدارته الجديدة والتي ستبدأ مهامها العام الجديد.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث
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