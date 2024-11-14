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محكمة باكستانية ترفض التماس عمران خان وزوجته في قضية فساد

02:27 م الخميس 14 نوفمبر 2024

عمران خان

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إسلام آباد - (أ ب)

رفضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، التماسا لتبرئة رئيس الوزراء السابق عمران خان، المحتجز في السجن منذ أكثر من عام في قضية فساد، بحسب ما قاله محاميه.

وجاء قرار المحكمة بمثابة صفعة أخرى لخان وزوجته بشرى بيبي، اللذين اتُهما بالاحتفاظ بهدايا الدولة وبيعها، في انتهاك لقواعد الحكومة، عندما كان خان في السلطة.

ومن المقرر توجيه الاتهام للزوجين في القضية رسميا، يوم 18 نوفمبر الجاري، في الجلسة التالية للمحكمة، ونفى خان وبيبي التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنهما لم يتورطا في أي مخالفات.

ومن جانبه، أكد نعيم بانجوثا، محامي خان إن المحكمة رفضت التماس رئيس الوزراء السابق وزوجته، دون المزيد من التفاصيل.

هذا المحتوى من

AFP
باكستان إسلام آباد عمران خان
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