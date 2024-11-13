خلال زيارته للبنان.. وزير الخارجية يجتمع مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط

(مصراوي)

اتصالًا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، عقد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي اجتماعًا خلال زيارته إلى بيروت اليوم الأربعاء، مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بدر عبد العاطي أكد على استمرار الدعم المصري للبنان حكومة وشعبًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

وتطرق إلى المساعي المصرية الدؤوبة الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب على لبنان.

وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بشكل كامل من جميع الأطراف ودون انتقائية، بما يضمن إنهاء الاعتداءات على السيادة اللبنانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية.

وأكد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لمحاولات فرض التهجير والنزوح على سكان مناطق كاملة من لبنان، مضيفًا أن مصر تدرك حجم التبعات الإنسانية للحرب، وخاصة على النازحين من المناطق المعتدى عليها في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع وجنوب لبنان.

ونوه عبد العاطي إلى أن مصر مستمرة في إمداد لبنان بالمساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الجسر الجوي، مبرزًا الشحنة الرابعة من المساعدات التي تم تسليمها اليوم، في تجسيد عملي للالتزام المصري بدعم لبنان على المستوى الإنساني والسياسي.

وفيما يتعلق بأزمة الشغور الرئاسي، أكد عبد العاطي ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أي مكون لبناني، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على مساعدة الأطراف اللبنانية على تقليل الاستقطاب وتعزيز التكاتف المجتمعي.

كما أكد عبد العاطي، على أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.