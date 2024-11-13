إيران تؤكد على استخدامها السلمي للطاقة النووية في مختلف المجالات

طهران - (د ب أ)

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن إيران تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف المجالات التي تشمل إنتاج الأدوية والزراعة والصناعة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مهاجراني قولها، في مؤتمرها الصحفي الذي انعقد على هامش اجتماع الحكومة حول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى طهران، إن "المسألة هي التفاعلات التي تجريها إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت: "نؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية الإيرانية في مختلف مجالات الطب والزراعة والصناعة"، مؤكدة أن "السيد جروسي سيتحدث عن استخدام الطاقة النووية في هذه المجالات".

وتطرقت إلى موضوع إزالة القيود المفروضة على تصفح الانترنت واعتبرته من القضايا المهمة التي وضعتها الحكومة على جدول أعمالها.

وتعليقا على سياسة الضغط الأقصى الأمريكية في الادارة الجديدة قالت مهاجراني: "لقد جرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغط الأقصى مرة ورأى أنها لم تنجح، لذا ننصح إدارة ترامب بعدم تكرار المسار السابق".

وأضافت: "سيتم تنفيذ كل ما هو في إطار المصالح الوطنية وأهداف الثورة الاسلامية، وسننفذ كافة السياسات العامة بقيادة قائد الثورة الاسلامیة وتخطيط المجلس الأعلى للأمن القومي".