الجيش اللبناني: أولوياتنا تتركز على حماية المؤسسة العسكرية ووقف العدوان الإسرائيلي

(وكالات)

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه إن أولويته في الوقت الحالي تتركز على حماية المؤسسة العسكرية ووقف العدوان الإسرائيلي ودعم المواطنين وحفظ السلم الأهلي.

وصرح الجيش اللبناني، أنه يتم العمل من أجل حماية لبنان وفق توجيهات السلطة السياسية التي تلتزم بالقرار ١٧٠١.

يأتي ذلك في ظل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية برية في الجنوب اللبناني من أجل التوغل، إلا أنه رغم ذلك فشل في التقدم في ظل تصدي قوات حزب الله له.