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BBC

جيش الاحتلال: سنبدأ العمل ضد حزب الله من البحر

07:24 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الاسرائيلى

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وكالات

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين بالابتعاد عن ساحل البحر جنوب نهر الأولي، قائلا إنه سيعمل ضد أهداف لحزب الله، وفق تعبيره.

كما نقلت هيئة البث عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب الله من البحر.

كان الجيش قال، إنه لا خشية من وقوع حادث أمني بعد متابعته للتقارير عن عملية تسلل جوية في الشمال.

وأضاف أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على 120 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، وفق وصفه.

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