البنتاجون: نبذل جهودا مضنية لتجنب صراع إقليمي أوسع

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تعترف بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها أكدت على رغبتها في خفض التصعيد الإقليمي.

وأوضحت الوزارة: "نحن نبذل جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع صراع إقليمي أوسع"، مضيفة أنها لا ترغب في رؤية أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد أو سوء التقدير.

كان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال: "بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها".

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة بذكرى طوفان الأقصى، اليوم الإثنين، "عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".

وأكد أن المقاومة ضربت الاحتلال ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية، لافتًا إلى أن معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة.

وتابع أبو عبيدة قائلًا، "معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى، شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

ولفت إلى أنه في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة.