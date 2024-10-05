نيويورك تايمز: التعامل مع إسرائيل صار أكثر صعوبة على البنتاغون

وكالات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن كبار مسؤولي البنتاجون يناقشون ما إذا كان تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يمنع اندلاع حرب أوسع أو يساهم في تأجيجها.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكي طرح هذه القضية في اجتماعات عقدت في البنتاجون والبيت الأبيض، موضحة أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يحاول تحقيق توازن بين احتواء الصراع ودعم إسرائيل.

وأضافت المصادر أن وجود الدعم الأمريكي القريب يُسهل على إسرائيل اتخاذ قرارات بشأن شن هجمات، وهو ما ظهر في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي تبدو وكأنها جزء من عملية واسعة النطاق حتى الآن، مؤكدة أن التعامل مع الجانب الإسرائيلي أصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة للبنتاجون في ظل هذه التطورات.