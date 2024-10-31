إعلان

المجلس الوطني الفلسطيني: الإعدامات التي تنفذها إسرائيل هي عملية "إرهاب دولة"

12:47 م الخميس 31 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله – (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي صدر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهرا والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء.

وحمل فتوح، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، قائلا "إن شعبنا تتم إبادته بأسلحة أمريكية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة".




هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي المجلس الوطني الفلسطيني فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب لغته العربية.. سيدة أمريكية تهاجم سائق سيارة باستخدام بخّاخ الفلفل (فيديو)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان