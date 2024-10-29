أبو الغيط يدين قرار إسرائيل حظر الأونروا

القاهرة- (أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وهي الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله، "إن القرار يعادل حكماً بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها".

وشدد أبو الغيط على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، وذلك لأن إسرائيل ليست هي من أنشأ (الأونروا) لكي تحظر عملها، وإنما تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتساءل أبو الغيط مستنكرا: "إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟".

ودعا أبو الغيط الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدا أن العمل الإنساني في غزة سينهار كليا إذا تم تغييب دور الوكالة أو حظر نشاطها.