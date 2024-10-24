11 شهيدًا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات
01:17 م الخميس 24 أكتوبر 2024
وكالات
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بارتقاء 11 شهيدا بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.
وقالت وزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,847 شهيدا و100,544 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
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