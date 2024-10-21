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إيران تؤكد على عدم وجود نية لديها للتدخل في الشأن اللبناني

12:19 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

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(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران ستتشاور مع أي دولة تقدم مقترحات ومبادرات لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات في لبنان.

وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لا نية لديها للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى، قائلة إن اختيار رئيس للبنان شأن خاص باللبنانيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية ومنها حزب الله.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن أفضل مسار لتسوية الوضع السياسي في لبنان هو وجود حوار لبناني لبناني.

وزارة الخارجية الإيرانية طهران الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله
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