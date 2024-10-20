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روسيا تطالب بتمثيل دائم للبرازيل والهند وأفريقيا في مجلس الأمن الدولي

08:10 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تعتقد أن البرازيل والهند ودول أفريقيا يجب أن تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل الأغلبية العالمية.

وصرح لافروف خلال مقابلة مع موقع (إيه آي إف دوت آر يو): "كان من المفترض منذ فترة طويلة أن يكون لبلدان مثل الهند والبرازيل، وكذلك لممثلين عن أفريقيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وهذا ضروري لضمان التمثيل، تمثيل الأغلبية العالمية"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

كما ذكر نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين في وقت سابق، أن موسكو ترى أنه من المهم التوصل إلى إجماع بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، وأوضح أن توسيع الهيئة المركزية للأمم المتحدة على حساب دول الناتو والاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

سيرجي لافروف مجلس الأمن الدولي البرازيل الهند موسكو الاتحاد الأوروبي روسيا
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