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إعلام عبري: توسع الحرب بالشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية سبتمبر الماضي

06:40 م الأحد 20 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن توسع الحرب في الشمال ضد حزب الله اللبناني كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن توسع الحرب يقتضي زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل، مؤكدة أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا.

فيما أكد مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع، أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعب على الاقتصاد الإسرائيلي.

الاقتصاد الإسرائيلي لبنان حزب الله تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان إسرائيل
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