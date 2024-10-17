السفارة الإسرائيلية في برلين توجه الشكر لألمانيا على إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله

برلين- (د ب أ)

قدمت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا الشكر علنا بعد اعتراض طائرة مسيّرة قبالة السواحل اللبنانية في البحر الأبيض المتوسط من قبل الفرقاطة الألمانية "لودفيجسهافن أم راين" المشاركة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وذكرت السفارة عبر منصة إكس اليوم الخميس أن الطائرة المسيّرة تعود إلى حزب الله، بينما لم يتم تأكيد ذلك من الجانب الألماني بعد.

وجاء في بيان السفارة الإسرائيلية: "كل الاحترام لألمانيا: الفرقاطة الألمانية 'لودفيجسهافن أم راين اعترضت اليوم طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله. بينما يدفع حزب الله وإيران المنطقة بأكملها نحو حافة الهاوية، فإن الإجراءات الحازمة من الشركاء قد تدفع هذه الأطراف إلى إعادة التفكير".

وأشارت السفارة إلى أن تصرفات ألمانيا أظهرت "مدى أهمية إسهام الوجود المستمر للبحرية الألمانية في المنطقة في دعم استقرارها وأمن إسرائيل". وأضافت: "نحن ممتنون للوزير الفيدرالي بيستوريوس (وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس) ولألمانيا على ذلك".

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أفاد متحدث باسم قيادة العمليات التابعة للجيش الألماني بأنه تم إسقاط الطائرة المسيّرة حوالي الساعة السابعة صباحًا باستخدام نظام دفاعي.

وبحسب معلومات وردت لـ "د.ب.أ"، وقع الحادث على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال غرب مدينة الناقورة الساحلية اللبنانية، حيث يقع مقر قيادة اليونيفيل.

وهذا أول حادث من نوعه يتعلق بالفرقاطة في الآونة الأخيرة.