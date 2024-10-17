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BBC

السعودية.. السلطات تعتقل 16 موظفًا في 6 وزارات بتهمة الإتجار بالمخدرات

12:40 م الخميس 17 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية السعودية

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وكالات

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، عن السلطات تمكنت من الكشف عن شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات وترويجها في الرياض وتفكيكها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أشار المصدر إلى أن الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، تحركت بناء على معلومات وألقت القبض على 21 متهما بينهم 16 ينتمون إلى 6 وزارات وهي (الحرس الوطني والإسكان والعدل والبلديات والدفاع والداخلية)، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح أن أدوار المتهمين تنوعت بين تهريب المخدرات من خارج السعودية، وكذلك استبدال مضبوطات بمواد مشابهة قبل إتلافها من قبل السلطات، إلى جانب نقلها وترويجها والإتجار بها، وإتلاف أدلة ضد متهمين في قضايا مخدرات وتسريب معلومات محاكماتهم إليهم.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أنها ستتصدى لكل من يحاول العبث بأمن المملكة ومواطنيها بغض النظر عن صفته أو منصبه، لافتة إلى أنها منتبه إلى جميع المخططات غير القانونية التي تستهدف أمن البلاد وشبابه بالمخدرات.

وزارة الداخلية السعودية السعودية تعتقل 16 موظف شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات تهمة الإتجار بالمخدرات تهريب المخدرات وترويجها في الرياض
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