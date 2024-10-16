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BBC

خلال حديثه مع سلطان عمان.. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى الاتحاد ضد إسرائيل

04:32 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

مسعود بزشكيان

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طهران - (أ ب)

دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، خلال محادثة هاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، الدول الإسلامية إلى الاتحاد في مواجهة إسرائيل، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال بيزشكيان "إذا اتحدت الدول الإسلامية مع بعضها البعض، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم بتلك السهولة"، ولن تتمكن الولايات المتحدة والدول الغربية أيضا من دعمه.

وأشاد بيزشكيان بموقف عمان تجاه "الجرائم الإسرائيلية" في غزة ولبنان وطالب بممارسة المزيد من الضغوط على داعمي إسرائيل.

ولم يصدر أي تقرير فوري في وسائل الإعلام الرسمية العمانية بشأن المحادثة الهاتفية بين بيزشكيان وسلطان عمان.

ولطالما لعبت عمان دور الوسيط بين إيران والغرب.

مسعود بيزشكيان سلطان عمان الرئيس الإيراني الدول الإسلامية إسرائيل
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