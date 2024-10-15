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نائب الأمين العام لحزب الله: المقاومة أصبحت قادرة على استهداف أي نقطة في إسرائيل

03:40 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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(وكالات)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن ما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه، مؤكدًا أن الحزب بات قادرًا على استهداف أي نقطة في إسرائيل واختيار النقطة المناسبة.

وصرح نائب الأمين العام لحزب الله، أنه تم انتقال المقاومة في لبنان من جبهة الإسناد إلى مواجهة حرب مباشرة مع إسرائيل منذ 17 سبتمبر الماضي إثر هجوم البيجر.

وتابع نعيم قاسم، أنه منذ أسبوع تم اتخاذ قرار "تنفيذ معادلة إيلام العدو" والتي بموجبها باتت الصواريخ تصل لحيفا وما بعدها، مضيفا أن المهمة أصبحت الآن ملاحقة العدو وتنفيذ عمليات ضده في أي مكان يدخله.

وأضاف قاسم، أن صواريخ حزب الله طالت تل أبيب ودفعنا مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ وعطلت مطار بن جوريون.

حزب الله اللبناني نعيم قاسم إسرائيل لبنان
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