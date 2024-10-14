صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب تحذيرا من صواريخ باليستية

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب أرشيفية

وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب.

وذكر موقع والا أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

كانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الاثنين تلقيها بلاغات عن إصابات جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأشارت قناة 14 الإسرائيلية إلى إصابة مباشرة على طريق مدينة كرميئيل في قصف من لبنان على الشمال، لافتة إلى توثيق سيارة مشتعلة على الطريق في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "تم التحقيق في بلاغ عن سقوط ضحايا في مكان الحادث".

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، سقطت عدة صواريخ على عدة أماكن في المدينة ولحقت أضرار بالممتلكات.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه وسط الجليل والجليل الأعلى، وتم اعتراض معظمها".