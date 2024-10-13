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نتنياهو يؤكد مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي في جباليا بغزة

04:43 م الأحد 13 أكتوبر 2024

نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جباليا، بشمال غزة.

وقال نتنياهو في بيان بالفيديو أصدره مكتبه "جنودنا الشجعان الآن في قلب جباليا، حيث يفككون معاقل لحماس"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ مؤخرا هجوما بريا بذريعة منه منع حركة المقاومة الإسلامية حماس من إعادة تنظيم صفوفها في شمال غزة.

وكان سكان مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على المنطقة مستمرة، قائلين إنهم يسمعون دوي انفجارات متكررة وطائرات بدون طيار، تحلق على ارتفاع منخفض.

وتردد أن جيش الاحتلال حاصر المنطقة وفرضت حظر التجوال، وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه لم يتمكن آلاف المدنيين من مغادرة منازلهم ويكافح السكان للحصول على إمدادات المياه والطعام.

نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى
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