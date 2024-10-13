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BBC

حزب الله ينفي مزاعم الجيش الإسرائيلي عن أسر أحد مقاتليه جنوب لبنان

04:03 م الأحد 13 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

نفت مصادر تابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، الأنباء التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أسر أحد عناصر الحزب في الجنوب، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" عربية.

وقالت المصادر التابعة للحزب، إن الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، ويزعم أنه يوثق لحظة أسر المقاتل التابع للحزب غير صحيح وقديم جدًا.

وفي وقت سابق اليوم، نشر جيش الاحتلال، فيديو يزعم أنه لأٍسر أحد مقاتلي حزب الله من داخل أحد الأنفاق جنوبي لبنان.

ونشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فيديو للشخص وقد تم تجريده من غالبية ثيابه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله
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