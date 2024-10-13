كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية بكتابة نهاية نظامها

سول - (أ ش أ)

حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، جارتها الشمالية من أنها ستواجه نهاية نظامها، إذا ألحقت الضرر بسلامة الشعب الكوري الجنوبي، وذلك بعد أن هددت كوريا الشمالية بكارثة مروعة ستلحق بالجنوب بسبب تحليق طائرات مسيرة فوق بيونج يانج.

وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى أن الشمال اقتحم بالفعل المجال الجوي لكوريا الجنوبية أكثر من 10 مرات، بما في ذلك تحليق مسيرات كورية شمالية فوق سول في عام 2022.

وقالت "ينبغي على السلطات الكورية الشمالية أن تبدأ بوقف إطلاق البالونات التي تضعها في موقف محرج دوليا بدلا من خوفها الشديد من منشورات من الطائرة المسيرة التي لم يتم التعرف على هويتها".

واتهمت الوزارة كوريا الشمالية بإلقاء اللوم على الناشطين الكوريين الجنوبيين الذين يرسلون منشورات مناهضة لبيونج يانج لإخفاء فشلها المستمر في إدارة شؤون الدولة بما في ذلك فشلها في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد زعمت في بيان أصدرته أول أمس الجمعة أن مسيرات كورية جنوبية تحمل منشورات تم رصدها ليلا في سماء بيونج يانج في 3 أكتوبر، وكذلك يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وهددت بالرد بالقوة إذا رُصدت هذه المسيرات مرة أخرى.

وردا على ذلك نفى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم يونج-هيون" إرسال الجيش لأي مسيرات عبر الحدود.