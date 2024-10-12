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سحب ناقلة نفط تضررت بسبب حريق في بحر البلطيق إلى ميناء ألماني

10:13 ص السبت 12 أكتوبر 2024

حريق ناقلة نفط - ارشيفية

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روستوك (ألمانيا)- (د ب أ)

قالت السلطات الألمانية في وقت مبكرة من صباح اليوم السبت إن ناقلة نفط التي تضررت بسبب حريق في بحر البلطيق تم قطرها إلى ميناء ألماني بعد عملية استمرت خمس ساعات.

وقام زورقان بسحب السفينة "أنيكا" التي يبلغ طولها 73 مترا، والتي تردد أنها كانت تحمل 640 طنا من زيت الوقود الثقيل عندما اندلع الحريق على متنها في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى ميناء روستوك، حيث رست هناك الساعة الواحدة صباح اليوم السبت (2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

ومن المنتظر أن يتم إخماد الحريق، الذي تمت السيطرة عليه في غرفة المحرك أثناء وجود السفينة في البحر، بالكامل بمجرد أن تعطى فرقة الإطفاء والقيادة المركزية الألمانية لحالات الطوارئ البحرية الإشارة بأن الوضع أصبح آمنا.

وخرج أفراد طاقم الناقلة "أنيكا" وعددهم سبعة من المستشفى مساء الجمعة بعد نقلهم إلى الشاطئ في وقت سابق.

وقالت وزارة البيئة في ولاية مكلنبورج- فوربومرن، يوم الجمعة، إنه لم تحدث أي أضرار بيئية حتى الآن ولم يتم تسجيل أي إصابات، وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية سابقة.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

السلطات الألمانية ناقلة نفط حريق بحر البلطيق
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