بالفيديو| للمرة الثانية خلال 3 ساعات.. اقتحام واسع لمخيم طولكرم بالضفة الغربية
مصراوي
أعلن تلفزيون فلسطين أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم بالضفة الغربية من جهة الغرب والجنوب للمرة الثانية خلال ثلاث ساعات.
تغطية صحفية: تعزيزات عسكرية برفقة جرافات عـسـكـرية تقتحم مدينة طولكرم. pic.twitter.com/eVqviGFmeG— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2024
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنشر قناصة على اسطح المنازل في محيط مخيم طولكرم لاطباق الحصار عليه.
وقالت كتائب شهداء الأقصى: تمكن جنودنا من تنفيذ عملية إطلاق نار على سيارتين للمستوطنين قرب مدخل مستوطنة "عناب" شرق طولكرم.
وأكدت الكتائب وقوع إصابات، وتأتي هذه العملية كرد أولي على اغتيال شيخ المقاومة الشهيد صالح العاروري ورفاقه، وشهداء مدينة طولكرم الذين التحقوا بكوكبة الشهداء مساء اليوم.
الاحتلال الصهيوني يغتال ٣ شبان في طولكرم الان .. الشهداء هم:— جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 8, 2024
يوسف علي الخولي (22 سنة)
عاهد سلمان موسى (23 سنة)
طارق أمجد شاهين (24 سنة). pic.twitter.com/mvNER9kqH2
يشار إلى أن الاحتلال اغتال 3 مقـاوميـن فلسطينيين بعد اشتباكات شرقي طولكرم.
لحظة إغتيال جيش الإحتلال الإرهابي ل الشهداء الثلاثة في مدينة طولكرم اليوم وهم:— ثائر السرطاوي 🇵🇸🇯🇴🇰🇼 (@sartawithaer) January 8, 2024
الشهيد يوسف علي الخولي 22 عاماً
الشهيد عاهد سلمان موسى 23 عاماً
الشهيد طارق أمجد شاهين 24 عاماً
بعد إغتيال الشباب الثلاثة قام جيب الإحتلال بدهس جثمان أحد الشهداء مما أدى لتشويه ملامحه..!
ألا لعنة… pic.twitter.com/H0tLNILPpq
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