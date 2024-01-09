بالفيديو| للمرة الثانية خلال 3 ساعات.. اقتحام واسع لمخيم طولكرم بالضفة الغربية

مصراوي

أعلن تلفزيون فلسطين أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم بالضفة الغربية من جهة الغرب والجنوب للمرة الثانية خلال ثلاث ساعات.

تغطية صحفية: تعزيزات عسكرية برفقة جرافات عـسـكـرية تقتحم مدينة طولكرم. pic.twitter.com/eVqviGFmeG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2024

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنشر قناصة على اسطح المنازل في محيط مخيم طولكرم لاطباق الحصار عليه.

وقالت كتائب شهداء الأقصى: تمكن جنودنا من تنفيذ عملية إطلاق نار على سيارتين للمستوطنين قرب مدخل مستوطنة "عناب" شرق طولكرم.

وأكدت الكتائب وقوع إصابات، وتأتي هذه العملية كرد أولي على اغتيال شيخ المقاومة الشهيد صالح العاروري ورفاقه، وشهداء مدينة طولكرم الذين التحقوا بكوكبة الشهداء مساء اليوم.

الاحتلال الصهيوني يغتال ٣ شبان في طولكرم الان .. الشهداء هم:

يوسف علي الخولي (22 سنة)

عاهد سلمان موسى (23 سنة)

طارق أمجد شاهين (24 سنة). pic.twitter.com/mvNER9kqH2 — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 8, 2024

يشار إلى أن الاحتلال اغتال 3 مقـاوميـن فلسطينيين بعد اشتباكات شرقي طولكرم.