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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: لا يوجد أي مصلحة من توسع الصراع في المنطقة

09:30 م الإثنين 08 يناير 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قادة الدول التي زارها خلال اليومين الماضيين، عازمون على منع توسع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكداً أنه "لا يوجد لدى أي طرف مصلحة في توسع الصراع".
وأوضح بلينكن قبل أن يتوجه إلى إسرائيل منطلقاً من مطار العلا الدولي في السعودية، أنه سيشارك مع قادة الاحتلال الإسرائيلي نتائج رحلته في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيضغط على إسرائيل بشأن بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وأضاف بلينكن أنه سيناقش في إسرائيل "الرؤية المشتركة للمستقبل"، معبراً عن قناعته بوجود مسار مستقبلي سيجلب السلام والأمن لإسرائيل والمنطقة.
وأكد بلينكن على ضرورة وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والتي ستكون لها "عواقب وخيمة"، مشدداً على ضرورة أن "يفهم الحوثيون الرسالة" بوقف هجماتهم على الفور.

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