إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق في 16 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، باندلاع حريق في جزيرة قشم جنوب إيران، واشتعال النيران في 16 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني بينها سفينة تجسس يزعم أنه يتم استخدامها لمساعدة الحوثيين.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، وأدى إلى تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد دخان كثيف من ميناء واشتعال النيران في عدة سفن.