إعلان

BBC

أمريكا: المستشفيات تفقد حمايتها القانونية عندما يتم استخدامها للتخطيط لهجمات

09:05 م الثلاثاء 30 يناير 2024

استهداف الاحتلال مستشفى القدس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن رفع تعليق تمويل وكالة الأونروا يعتمد على تحقيق الأمم المتحدة.

وتابعت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "المستشفيات تفقد بعض حمايتها القانونية عندما يتم استخدامها للتخطيط لهجمات إرهابية، كما أن إسرائيل لديها الحق بالقيام بعمليات من أجل محاسبة الإرهابيين لكن عليها الالتزام بالقانون الدولي".

وأوضحت الخارجية الأمريكية: "نود أن تكون المستشفيات مكانا محميا، وإسرائيل لديها الحق بالقيام بعمليات من أجل محاسبة الإرهابيين في إطار القانون الدولي، كما أنه لا يوجد جهة قادرة على توفير المساعدات في غزة بقدر ما تفعل الأونروا ونريد أن يستمر هذا العمل".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "على الأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات ضد الأونروا ومساءلة كل من ثبت ارتكابه أعمال غير قانونية والعمل على منع تكرار ذلك، ونحن واثقون بقدرة الأمم المتحدة على التحقيق في الادعاءات ضد الأونروا والتحقيق يجب أن يكون شاملا وشفافا".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نتوقع من إسرائيل أن تحدد ما تحتاجه للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية".

مستشفيات غزة حرب غزة واشنطن الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يكشف: هؤلاء الفاسدون وراء إهانة المنتخب في كأس أفريقيا
* قطر تعلن إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
* الصغرى "صفر" بهذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)