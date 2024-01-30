أمريكا: المستشفيات تفقد حمايتها القانونية عندما يتم استخدامها للتخطيط لهجمات



مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن رفع تعليق تمويل وكالة الأونروا يعتمد على تحقيق الأمم المتحدة.

وتابعت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "المستشفيات تفقد بعض حمايتها القانونية عندما يتم استخدامها للتخطيط لهجمات إرهابية، كما أن إسرائيل لديها الحق بالقيام بعمليات من أجل محاسبة الإرهابيين لكن عليها الالتزام بالقانون الدولي".

وأوضحت الخارجية الأمريكية: "نود أن تكون المستشفيات مكانا محميا، وإسرائيل لديها الحق بالقيام بعمليات من أجل محاسبة الإرهابيين في إطار القانون الدولي، كما أنه لا يوجد جهة قادرة على توفير المساعدات في غزة بقدر ما تفعل الأونروا ونريد أن يستمر هذا العمل".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "على الأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات ضد الأونروا ومساءلة كل من ثبت ارتكابه أعمال غير قانونية والعمل على منع تكرار ذلك، ونحن واثقون بقدرة الأمم المتحدة على التحقيق في الادعاءات ضد الأونروا والتحقيق يجب أن يكون شاملا وشفافا".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نتوقع من إسرائيل أن تحدد ما تحتاجه للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية".