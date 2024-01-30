إسماعيل هنية: حماس تلقت دعوة لوقف إطلاق النار في غزة

غزة - (بي بي سي)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "إن الحركة تلقت مقترحًا من باريس لوقف إطلاق النار، وستدرسه للرد عليه"، وفق وكالة رويترز.

وكشف هنية أنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة بهدف بحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه.

وأكد هنية أن الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للرهائن تضمن حرية للسجناء الفلسطينيين.