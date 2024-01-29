جيش الاحتلال يدعو سكان أحياء غربي غزة إلى الإخلاء والتوجه نحو دير البلح

تل أبيب - (د ب أ)

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، سكان عدد بعض الأحياء الواقعة غربي مدينة غزة، ومناطق أخرى، إلى إخلاء مناطق تواجدهم والتوجه نحو دير البلح، بشكل فوري، فيما يوسع جيش الاحتلال نطاق هجومه البري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى - من أجل سلامتكم نحثكم على إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري".

وأوضح ادرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أن "الانتقال سيكون من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خارطة للمناطق التي يتعين إخلاؤها، إلى جانب الإعلان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها، التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.