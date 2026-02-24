الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.76 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.76 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للراء والبيع.