بعد قبول طلب جنوب إفريقيا.. ما هي التدابير التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل؟

مصراوي

أعلنت محكمة العدل الدولية بعض التدابير التي على إسرائيل أن تتخذها للحد من الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وجاءت التدابير التي أعلنتها العدل الدولية كالآتي:

- على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

- الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

- على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.

- ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

- على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

- الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة

- من الضروري التزام جميع أطراف الصراع في غزة بالقانون الدولي الإنساني.

- إطلاق سراح الأسرى بشكل فوري وغير مشروط.

- على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.