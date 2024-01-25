إعلان

BBC

"رعته الجزائر سابقًا".. مالي تنهي اتفاق السلام مع الانفصاليين بالشمال

11:56 م الخميس 25 يناير 2024

مالي والجزائر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن المجلس العسكري الحاكم في جمهورية مالي، اليوم الخميس، إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري.

وكانت الجزائر بذلت جهودا مكثفة في بداية العام الماضي؛ لإنقاذ اتفاق الذي رعته في عام 2015 بين حركات التمرد بشمال مالي ورئيس المجلس العسكري، بعد طلب من قادة المتمردين بالتحرك لإنقاذ الاتفاق من خلال عقد اجتماع طارئ على أرض محايدة.

إلا أن العقيد أسيمي جويتا، رئيس المجلس العسكري، رفض المفاوضات الجزائرية لإنقاذ "اتفاق السلام"، والتي قادها وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعطارة" خلال زيارة للعاصمة باكو.

وفي 2015 أعلنت الجزائر أن طرفي النزاع في مالي سيوقعان على اتفاق سلام ينص في مجمله على "إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الإثني".

مالي تنهي اتفاق السلام المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام مالي تنهي اتفاق السلام مع الانفصاليين ركات التمرد بشمال مالي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ألديكم مولّدات كهرباء؟".. إسرائيل تحذر البعثات الدبلوماسية لديها من تصعيد أمني

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بسبب توترات البحر الأحمر.. أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار
بعد رفض السيسي مكالمة نتنياهو.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخلاف بين مصر وإسرائيل
أمطار ورياح.. 16 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية