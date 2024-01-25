"رعته الجزائر سابقًا".. مالي تنهي اتفاق السلام مع الانفصاليين بالشمال

مصراوي

أعلن المجلس العسكري الحاكم في جمهورية مالي، اليوم الخميس، إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري.

وكانت الجزائر بذلت جهودا مكثفة في بداية العام الماضي؛ لإنقاذ اتفاق الذي رعته في عام 2015 بين حركات التمرد بشمال مالي ورئيس المجلس العسكري، بعد طلب من قادة المتمردين بالتحرك لإنقاذ الاتفاق من خلال عقد اجتماع طارئ على أرض محايدة.

إلا أن العقيد أسيمي جويتا، رئيس المجلس العسكري، رفض المفاوضات الجزائرية لإنقاذ "اتفاق السلام"، والتي قادها وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعطارة" خلال زيارة للعاصمة باكو.

وفي 2015 أعلنت الجزائر أن طرفي النزاع في مالي سيوقعان على اتفاق سلام ينص في مجمله على "إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الإثني".