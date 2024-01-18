مسؤول أمريكي: هجماتنا اليوم باليمن دمرت صاروخين مضادين للسفن

مصراوي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية شنت هجمات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بعد ظهر اليوم بتوقيت صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات دمرت صاروخين مضادين للسفن.

وأوضح المسؤول الأمريكي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الصاروخين مثلا تعديا للشحن البحري وقوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات ضد الحوثيين قد لا توقفهم لكن واشنطن مستمرة في تنفيذها.

وكانت الولايات المتحدة بدأت بالاشتراك مع بريطانيا في تنفيذ هجمات تستهدف مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، على إثر هجماتها على السفن التجارية التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر منذ بدء الحرب على غزة.