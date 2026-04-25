إعلان

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع حكومة وشعب الكويت

كتب : أسماء البتاكوشي

01:49 م 25/04/2026

بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي يوم السبت 25 أبريل، مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تنسيق الجهود لخفض التصعيد.

وخلال الاتصال، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الجولة الثانية من المفاوضات بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، واستدامة التهدئة، وإنهاء الحرب، لتفادي تداعيات خطيرة على المنطقة، مع التشديد على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج.

كما حرص عبد العاطي على الاطمئنان على الأوضاع في الكويت عقب الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية باستخدام طائرات مسيرة في اليوم السابق، مجدداً إدانة مصر لهذا الاعتداء، ومؤكداً تضامنها الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية من أجل حماية حدودها وصون مقدراتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الولايات المتحدة الكويت بدر عبد العاطي

أحدث الموضوعات

أخبار العقارات

نصائح طبية

رياضة محلية

أخبار المحافظات

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان