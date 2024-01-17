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BBC

البنتاجون: وجودنا في العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية

11:12 م الأربعاء 17 يناير 2024

البنتاجون

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مصراوي

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة قلصت قدرات الحوثيين على شن ضربات ولن يتفاجؤوا لو شاهدوا محاولات منهم لشن هجمات".

وأضاف الناطق باسم البنتاجون: "وقف هجمات الحوثيين لا يتعلق بالولايات المتحدة بل يتعلق بأمن التجارة العالمية، وليس لي علم بطلب رسمي عراقي بسحب قواتنا من العراق، وجودنا في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية".

وأوضح لناطق باسم البنتاجون: "ما نزال نرى داعش خطرًا إقليميًّا ودوليًّا ولا يمكننا التغاضي عن ذلك، و نحن نتشاور مع حلفائنا في المنطقة بشكل مستمر سواء العراق أو بمنطقة البحر الأحمر، كما أن الضربة الإيرانية شمالي العراق لم تستهدف منشآتنا، والولايات المتحدة نفّذت حتى الآن 3 ضربات جوية ضد الحوثيين في فترات زمنية مختلفة".

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة الحوثيين العراق داعش

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