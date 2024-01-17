المفوض الأممي: مستقبل قاتم ينتظر سكان غزة بعد الحرب

غزة - (بي بي سي)

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، مما قال إنه "مستقبل قاتم" ينتظر الغزيين بعد انتهاء الحرب.

وبعد زيارته الرابعة للأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، قال لازاريني إن العديد من الفلسطينيين لم يعودوا قادرين على استشراف "المستقبل في قطاع غزة".

وأضاف لازاريني للصحفيين في القدس: "ثمة مئات الآلاف من البشر يعيشون الآن في الشوارع، في خيام بلاستيكية، وينامون على الأسفلت".

وأُجبر غالبية سكان غزة البالغ تعدادهم حوالي 2.4 مليون نسمة على مغادرة منازلهم، فيما يقول لازاريني إن أكثر من 60 بالمئة من مباني القطاع قد دُمّرت.

وقال لازاريني للصحفيين: "الشمال بالنسبة لنا مسرح لكارثة إنسانية"