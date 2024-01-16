أمريكا تعلن استهداف 4 صواريخ بالستية تابعة للحوثيين باليمن

مصراوي

قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن القوات الأمريكية قصفت مواقع في اليمن تابعة للحوثيين صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت صنعاء.

وتابع المسؤول الأمريكي في حديثه للجزيرة، أن الضربة الأمريكية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.

وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة، أن الضربة الأمريكية جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الإثنين، ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية قولها، بورود تقرير عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.

وقال مصدر ملاحي يمني قوات جماعة أنصار الله الحوثيين، استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر.

وفيما سبق قال المتحدث العسكري للحوثيين، إننا نفذنا عملية استهدفت سفينة أمريكية بخليج عدن انتصارا لغزة وردا على العدوان الأمريكي على بلدنا.

وأضاف المتحدث العسكري، أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا عسكرية ضمن أهدافنا، موضحا أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة.

وتابع المتحدث العسكري، أننا مستمرون في عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة، مؤكدا على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.